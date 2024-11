Torta de climão! Cauã Reymond foge de pergunta sobre a ex Mariana Goldfarb durante entrevista Em papo com o jornalista Kadu Brandão, o ator foi questionado a respeito do casamento tóxico com a modelo e não respondeu

Fabíola Reipert|Do R7 27/11/2024 - 17h18 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share