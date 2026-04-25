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Keila Jimenez - Blogs

Dinossauros do rock: Iggy Pop e Mick Jagger seguem eletrizando palcos na terceira idade

Com vitalidade impressionante e carreiras históricas, ícones do rock seguem na estrada e mostram que o gênero continua mais vivo do que nunca

Keila Jimenez|Do R7

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Mesmo com décadas de carreira e histórias intensas no currículo, Iggy Pop e Mick Jagger provam que energia não tem prazo de validade. Aos 79 anos, Iggy continua fiel ao seu estilo irreverente, incluindo o icônico movimento de pernas que virou sua marca registrada nos shows. 


 Já Jagger, aos 82, segue impressionando com sua presença de palco e fôlego invejável, como líder dos The Rolling Stones. Ao lado de Iggy Pop, ele reforça o título de verdadeiros dinossauros do rock: artistas que atravessam gerações sem perder a essência. Os dois têm apresentações previstas nos Estados Unidos e prometem manter viva a chama do rock and roll com performances que desafiam o tempo.

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