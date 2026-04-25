Dinossauros do rock: Iggy Pop e Mick Jagger seguem eletrizando palcos na terceira idade
Com vitalidade impressionante e carreiras históricas, ícones do rock seguem na estrada e mostram que o gênero continua mais vivo do que nunca
Mesmo com décadas de carreira e histórias intensas no currículo, Iggy Pop e Mick Jagger provam que energia não tem prazo de validade. Aos 79 anos, Iggy continua fiel ao seu estilo irreverente, incluindo o icônico movimento de pernas que virou sua marca registrada nos shows.
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