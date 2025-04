Dedo na cara: Cauã Reymond e Bella Campos batem boca nos bastidores de novela

Bomba entre protagonista e galã! Bella Campos teria ido tirar satisfação com Cauã Reymond após ouvir boatos de que o ator se queixou a respeito de sua atuação na novela. O bate boca teve direito a dedo na cara e confusão. No final, os dois teriam se abraçado e, aparentemente, tudo se resolveu. "Sempre acaba azedando [o clima]", opinou Fabíola Reipert.



