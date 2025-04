Bella Campos usa até Gottino em suposta briga com Cauã Reymond: ‘Mais gente vai vencer’ Atriz teria procurado direção de novela para reclamar do colega e, depois, os dois chegaram a discutir em estacionamento Fabíola Reipert|Do R7 17/04/2025 - 16h57 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h58 ) twitter

Bella Campos repostou frase publicada por Gottino Fotos de Divulgação/TV Globo e Reprodução/Instagram @cidadealerta

A atriz Bella Campos usou uma frase do apresentador do Cidade Alerta, Reinaldo Gottino, nesta quinta-feira (17), diante de um suposto desentendimento com o ator Cauã Reymond durante as gravações de novela.

Bella compartilhou uma declaração do apresentador da RECORD, feita no último dia 31, que permite a interpretação de que há alguma ligação com a briga dos dois.

“Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto”, dizia o post, apagado por volta das 16h45 do perfil oficial da atriz no Instagram.

Bella Campos retirou do ar post no Instagram que usava frase de Reinaldo Gottino Reprodução/Instagram @bellacampox – 17.04.2025

Supostamente, a atriz viu o post do apresentador da RECORD e guardou o conteúdo.

Como o blog já registrou aqui, a treta entre Bella Campos e Cauã Reymond começou depois que a atriz registrou uma reclamação com o diretor da novela.

A atriz teria falado sobre o comportamento do colega de profissão e o chamado de “debochado”, “displicente”, “agressivo” e “machista”.

Com o clima tenso desde a preparação de elenco, Cauã também teria ido à direção reclamar da atuação de Bella. Depois, os dois discutiram no estacionamento.

