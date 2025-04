Davi Brito é levado para delegacia após dirigir embriagado em Salvador Influenciador tentou simular uma pane no carro, mas os policiais desconfiaram e perceberam que ele havia ingerido álcool Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/04/2025 - 13h43 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h44 ) twitter

Davi Brito estava dirigindo embriagado Reprodução/Instagram/@daviooficialll

O influenciador Davi Brito simulou uma pane no carro para escapar da fiscalização da Lei Seca e foi levado para a Central de Flagrantes, em Salvador (BA), na madrugada desta quinta-feira (17), por dirigir com sinais visíveis de embriaguez.

Ele parou a cerca de 100 metros da blitz, desceu do veículo pela porta do motorista, acionou o pisca-alerta e abriu o capô do automóvel, simulando uma pane mecânica.

A polícia desconfiou, foi até o local e percebeu que o influenciador apresentava sinais de que havia ingerido álcool.

Davi pagou a fiança e foi liberado. O carro foi removido e levado ao pátio.

As informações são do jornalista Cadu Brandão, do site iBahia.

