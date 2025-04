Após Bella Campos, Mariana Goldfarb também reposta Gottino em meio à polêmica com Cauã Reymond A ex-mulher do ator compartilhou a mensagem do apresentador do ‘Cidade Alerta’, que diz ‘quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/04/2025 - 18h23 (Atualizado em 17/04/2025 - 18h28 ) twitter

Mariana Goldfarb repostou publicação de Reinaldo Gottino Reprodução/Instagram @marianagoldfarb @cidadealerta

Parece que as polêmicas envolvendo Cauã Reymond estão longe de ter fim. Depois de Bella Campos usar uma frase de Reinaldo Gottino, nesta quinta-feira (17), diante do suposto desentendimento com Cauã nas gravações da novela, foi a vez da ex-mulher do ator repostar o apresentador do Cidade Alerta.

Mariana Goldfarb compartilhou a mesma publicação de Gottino em sua rede social, e ainda marcou o Instagram de Bella. “Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto”, diz a mensagem.

Repost de Mariana Goldfarb e publicação original de Reinaldo Gottino Reprodução/Instagram @marianagoldfarb @rgottino

Como o blog já registrou aqui, a treta entre Bella Campos e Cauã Reymond começou depois que a atriz registrou uma reclamação com o diretor da novela. A atriz teria falado sobre o comportamento do colega de profissão e o chamado de “debochado”, “displicente”, “agressivo” e “machista”.

Depois disso, Mariana Goldfarb publicou uma mensagem, interpretada por muitos seguidores como uma indireta ao ator, com quem teve um relacionamento. Ela escreveu em suas redes sociais que o que já havia pontuado sobre misoginia, violência e machismo envolvendo Cauã está vindo à tona.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.