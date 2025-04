Filho de Gusttavo Lima, de 7 anos, é filmado novamente dirigindo carro sem cinto de segurança Em vídeo publicado por Andressa Suita, o menino aparece conduzindo o automóvel e cruzando com o pai, que dirigia um Fusca Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/04/2025 - 12h58 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h06 ) twitter

Filho de Gusttavo Lima foi filmado dirigindo Reprodução/Instagram/@andressasuita

A mulher do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, causou polêmica nas redes sociais após publicar um vídeo em que o filho de 7 anos está dirigindo um carro sem cinto de segurança. Esta não é a primeira vez que a criança é filmada ao volante.

Nas imagens, o menino aparece conduzindo o automóvel e cruzando com o pai, que estava em um Fusca. Ao lado do artista, estava o outro filho do casal, também sem cinto.

Da última vez em que o menino foi filmado dirigindo, o caso repercutiu bastante e chegou a ser alvo de uma nota de repúdio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Andressa Suita e Gusttavo Lima alegam que o filho dirige em uma propriedade privada.

