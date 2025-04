Ex de Marcello Novaes critica professora do ator após término polêmico por causa de preenchimento no bumbum Saory Cardoso revelou que o ator dizia que as nádegas dela pareciam ‘duas bolas murchas’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/04/2025 - 12h23 (Atualizado em 18/04/2025 - 12h34 ) twitter

Saory Cardoso e Marcello Novaes terminaram namoro após três anos Reprodução/Instagram/@saorycardoso

A professora Sue Moura causou uma saia justa ao elogiar a beleza do ator Marcello Novaes, de 62 anos, e acabou levando uma alfinetada da ex-namorada dele, Saory Cardoso, de 29 anos, com quem ele acabou de romper.

A instrutora de ioga postou uma foto com Marcello e deu as boas-vindas ao novo aluno. Uma seguidora, então, comentou: “Que gato!”, e a professora respondeu: “Hahahaha. Ele continua lindo, né, menina?”.

O problema foi que Saory não gostou nada e comentou no post de Sue: “Zero profissionalismo, hein?”. A treta aconteceu poucas horas antes de o ator anunciar o fim do relacionamento de três anos com a influenciadora.

Vale lembrar que Saory já tinha jogado no ventilador o motivo do término: Marcello rompeu o namoro por telefone porque não gostou do preenchimento que ela fez no bumbum.

“Ele disse que minhas fotos expondo o corpo não eram adequadas para uma mulher ‘séria’. Estou me sentindo muito mal, decepcionada e desrespeitada”, afirmou a influencer.

Ela ainda contou que o ator criticava a sua aparência, dizendo que as pernas dela eram “finas demais” e que as nádegas pareciam “duas bolas murchas”.

