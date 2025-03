João Guilherme fala pela primeira vez sobre o fim do namoro com Bruna Marquezine O ator e filho do cantor Leonardo quebra o silêncio após especulações sobre término Famosos e TV|Do R7 12/03/2025 - 18h39 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h52 ) twitter

João Guilherme fala pela primeira vez sobre o fim do namoro com Bruna Marquezine

O casal João Guilherme e Bruna Marquezine construiu uma imagem de discrição em relação ao relacionamento nas redes sociais. Após o término, ambos optaram por não se pronunciar sobre o fim da relação. A confirmação do rompimento veio inicialmente por meio da assessoria da atriz, que divulgou um comunicado afirmando que a separação ocorreu de forma “amigável”.

João, de 23 anos, que ainda não havia se pronunciado publicamente, foi abordado nesta semana por um jornalista no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e comentou seus sentimentos após o fim do relacionamento.”Meu coração está ótimo. Muito obrigado pelo cuidado”, disse o ator.

Quando questionado sobre uma possível amizade com a ex, João respondeu “sempre”, insinuando um fim sem mágoas.

O casal assumiu o relacionamento publicamente em agosto do ano passado, quando foi visto em clima de romance.

Acredita-se que o afastamento da atriz em relação à família do ator, que é filho do cantor sertanejo Leonardo, possa ter sido um dos motivos para o fim do relacionamento.

Protagonistas da série Amor da Minha Vida, em que interpretam um casal, João e Bruna seguem conectados em cena. A produção, disponível no Disney+, foi renovada para mais uma temporada.