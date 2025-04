Justin Bieber é flagrado em clube de striptease horas após jantar com a mulher, Hailey Bieber Cantor apareceu em vídeos cantando, dançando e posando ao lado de strippers e fãs Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/04/2025 - 13h09 (Atualizado em 18/04/2025 - 13h20 ) twitter

Justin Bieber foi flagrado em boate de striptease durante aniversário de rapper Reprodução/Instagram/@justinbieber

O cantor Justin Bieber, de 31 anos, foi visto em um clube de striptease em Los Angeles, na Califórnia (EUA), logo depois de um jantar romântico com a mulher, Hailey Bieber, de 28 anos.

A polêmica começou quando o casal foi fotografado chegando a um restaurante italiano em West Hollywood. Os dois estavam cabisbaixos, e o artista evitou olhar para as fotos.

Após o date, o cantor foi para a festa de aniversário da rapper Sexyy Red, que recentemente lançou uma parceria com Bruno Mars. Ele aparece em vídeos cantando e dançando na companhia de outros artistas e strippers presentes no local, além de posar ao lado de fãs.

A notícia deixou os seguidores de Justin e Hailey em choque, já que o casal vem enfrentando rumores de crise no casamento desde janeiro deste ano.

“Eu pensava que ele era um bom marido, já que as fãs dele só exaltam que a Hailey é casada com ele”, escreveu um fã no X. “Gosto muito do Justin, mas já passou da hora de ele amadurecer como artista e como homem”, comentou outra.

