Justin Bieber expulsa paparazzi e perde a paciência: ‘Tudo o que vocês querem é dinheiro’

Em Los Angeles, nos Estados Unidos, para acompanhar o Coachella, Justin Bieber acabou perdendo a paciência com os paparazzi que o seguiam em um estabelecimento. O cantor, que está vivendo uma pausa na carreira, se irritou e xingou os fotógrafos. “Vocês não se importam com as pessoas, saiam daqui”, disparou. "Tudo o que vocês querem é dinheiro", completou Justin. Lembrando que, anteriormente, o comportamento alterado dele estaria preocupando a esposa, Hailey Bieber, os amigos e os fãs.