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Keila Jimenez - Blogs

Wesley Safadão revela que Berg era o 'tio da perua' de sua infância

Cantor contou que o ex-vocalista do Calcinha Preta fazia parte da rotina dele e dos irmãos antes da fama

Keila Jimenez|Do R7

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Wesley Safadão emocionou o público ao relembrar uma conexão antiga com Berg Rabelo, ex-vocalista do grupo Calcinha Preta, durante um show. O cantor contou que, na infância, Berg era o tio da perua que levava ele e seus irmãos para a escola! 


 Anos depois, os dois acabaram seguindo o mesmo caminho na música e dividiram o palco em clima de nostalgia e amizade. O momento arrancou aplausos e deixou os fãs encantados com a coincidência da vida.

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