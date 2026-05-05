Wesley Safadão revela que Berg era o 'tio da perua' de sua infância
Cantor contou que o ex-vocalista do Calcinha Preta fazia parte da rotina dele e dos irmãos antes da fama
Wesley Safadão emocionou o público ao relembrar uma conexão antiga com Berg Rabelo, ex-vocalista do grupo Calcinha Preta, durante um show. O cantor contou que, na infância, Berg era o tio da perua que levava ele e seus irmãos para a escola!
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