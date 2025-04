‘Cauã Hatemond’? Ator é comparado com Karla Sofía Gascón após brigas e polêmicas Artista se envolveu em brigas nos bastidores de novela e foi alvo de críticas e indiretas nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/04/2025 - 13h24 (Atualizado em 19/04/2025 - 13h30 ) twitter

Cauã Reymond foi comparado a Karla Sofía Gascón Reprodução/Instagram/@caureymond/@karlasiagascon

O nome do ator Cauã Reymond se tornou destaque nas páginas de fofoca, na última semana, após diversas polêmicas envolvendo seu comportamento nos bastidores de uma novela. A situação, no entanto, só parece piorar... 🐍

Com as brigas nas gravações chamando mais atenção do que sua própria atuação, o artista passou a ser alvo de memes — e foi comparado a ninguém menos que Karla Sofía Gascón.

A atriz espanhola foi afastada da campanha do filme Emilia Pérez após virem à tona publicações racistas e xenofóbicas feitas por ela entre 2020 e 2021 no X (antigo Twitter), que acabaram viralizando nas redes sociais.

Cauã, enquanto isso, teria reclamado da atuação de Bella Campos, com quem contracena na novela. A atriz, por sua vez, se queixou do colega para a direção da produção e teria o chamado de “machista” e “agressivo”.

‌



Além disso, o ator teria ameaçado bater em Humberto Carrão caso ele continuasse encostando em seu corpo durante uma conversa...

O comportamento do galã não passou despercebido e foi alvo de críticas nas redes sociais. “Além de tudo eu sempre achei que ele passa uma imagem meio soberba. Energia não mente”, escreveu uma pessoa. “Ele parece ter um Reymond na barriga”, comentou outra.

‌



A confusão aumentou ainda mais depois que três mulheres que já tiveram algum tipo de relação com Cauã — seja contracenando ou namorando — fizeram publicações vistas como indiretas ao ator.

Mariana Goldfarb, ex-namorada do artista, e Andréia Horta, com quem ele fez novelas, publicaram mensagens sobre pessoas tóxicas e misoginia. Já Grazi Massafera, ex-mulher dele, postou a foto de uma caneca com a frase: “Lágrimas do patriarcado”.

‌



Será que esse mocinho é, na verdade, vilão? 👀

