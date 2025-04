Cissa Guimarães sobre morte do filho: ‘Tenho um coração amputado, nunca mais serei 100% feliz’ Apresentadora falou sobre o luto que vive após a morte de Rafael Mascarenhas, em 2010, aos 18 anos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/04/2025 - 16h02 (Atualizado em 19/04/2025 - 16h23 ) twitter

Cissa Guimarães se emocionou ao falar da morte do filho Reprodução/X/@TVBrasil

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães relembrou o luto pela morte do filho, Rafael Mascarenhas, em 2010. O jovem morreu, aos 18 anos, após ser atropelado no Túnel Acústico, no Rio de Janeiro.

“É a pior dor do mundo, é a coisa mais difícil. Tem dias que estou um pano de chão velho. Não é uma coisa que aprendi e está tudo tranquilo, não. Não superei. Nada. Aliás, essa palavra, superação, me dá um pouquinho de irritação”, desabafou a artista durante o programa Sem Censura, da TV Brasil, na última sexta-feira (18), data em que foi homenageada pelo aniversário de 68 anos.

Segundo Cissa, ela nunca irá superar a perda de Rafael. “Não pretendo ter a veleidade de superar a amputação que foi a passagem do meu filho. Tenho um coração amputado, eu sou uma mulher amputada. Eu sou uma mulher aleijada e tenho a certeza de que nunca mais serei 100% feliz, mas acho que posso ser 70% e vou correr pra caramba atrás disso, porque essa é minha missão aqui”, completou.

A atriz também destacou a importância dos filhos, Tomás Velho e João Velho, dos netos, José, Aurora e Filipa, dos amigos e do trabalho para conseguir seguir em frente. “Em nome do Rafa, para dar dignidade à vida que foi amputada tão cedo dele, preciso ser essa mulher em busca da minha felicidade.”

Cissa Guimarães ainda disse que o filho ensinou muito para ela durante a vida dele e segue ensinando. “Todos os dias agradeço a ele a pessoa que eu sou. [...] Não perdi nada, eu só ganhei. Ganhei 18 anos do maior amor do mundo, que é o amor de um filho”, finalizou.

“Eu não perdi nada, gente. Eu só ganhei. Eu ganhei 18 anos do maior amor do mundo, que é o amor de um filho”



- Cissa Guimarães, no #SemCensura pic.twitter.com/RonoJAaEqh — TV Brasil (@TVBrasil) April 18, 2025

