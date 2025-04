Fã de Maria Gladys revela atual estado da atriz após encontrá-la em Minas Gerais Artista foi vista desorientada e pedindo dinheiro pelas ruas de Santa Rita de Jacutinga Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/04/2025 - 13h27 (Atualizado em 20/04/2025 - 13h34 ) twitter

Fã compartilhou fotos com Maria Gladys em Minas Gerais Reprodução/X

A situação da atriz Maria Gladys, de 85 anos, causou preocupação entre os fãs nas últimas semanas, após ela ser vista desorientada em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais.

No entanto, segundo um fã que encontrou a artista, ela está bem. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o jovem, chamado Lucas, compartilhou fotos com a veterana e desmentiu os boatos de que ela estaria precisando de ajuda.

“Pra quem falou que a gladys estava desorientada e precisando de ajuda, a diva está ótima tomando sua cervejinha aqui em Santa Rita com a gnt”, escreveu ele.

Pra quem falou que a gladys estava desorientada e precisando de ajuda, a diva está ótima tomando sua cervejinha aqui em Santa Rita com a gnt pic.twitter.com/A0hcCPETm2 — lucas (@filhoodaygonaa) April 20, 2025

A comoção em torno da saúde de Maria Gladys ganhou força após a filha da atriz, Maria Thereza Mello Maron, fazer um apelo público, afirmando que a mãe estaria “na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa”, em Santa Rita de Jacutinga. Ela também disse que precisava de ajuda para comprar a passagem e trazer a veterana de volta ao Rio de Janeiro.

Após a publicação, não demorou para que usuários passassem a criticar a atriz Mia Goth — conhecida internacionalmente por filmes como Pearl e neta de Maria Gladys — por não ajudar a família diante da situação.

Mesmo sem o suporte da sobrinha, Maria Thereza conseguiu ir até a cidade e, ao chegar lá, acabou no centro de uma nova polêmica...

Segundo a colunista Fábia Oliveira, mãe e filha estariam enfrentando dificuldades financeiras e vivendo em meio ao caos na cidade. Entretanto, em entrevista ao portal Leo Dias, Maria Thereza negou as informações e classificou os boatos como infundados.

