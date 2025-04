Neta da atriz brasileira Maria Gladys, Mia Goth é criticada após família fazer vaquinha para trazer avó de volta ao RJ Artista de 85 anos foi encontrada desorientada em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/04/2025 - 10h45 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h57 ) twitter

Mia Goth foi criticada por não ajudar sua avó, Maria Gladys Divulgação; Reprodução/Facebook/Maria Thereza Mello Maron

Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys, está sendo alvo de críticas nas redes sociais após sua tia fazer um apelo, na última quinta-feira (10), pedindo ajuda para trazer a atriz de 85 anos de volta ao Rio de Janeiro.

A polêmica começou depois que Maria Gladys foi encontrada desorientada em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. A filha da atriz, Maria Thereza Mello Maron, expôs a situação por meio de uma publicação no Facebook: “Alô amigos! Maria Gladys está em Santa Rita de Jacutinga, na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar pra que eu possa trazer ela (sic) pra minha casa”.

Maria Thereza explicou que não tem recursos para resgatar a mãe e, por isso, compartilhou a chave Pix da atriz para quem quisesse colaborar com algum valor. “Lá é uma cidade de difícil acesso, pois não tem transporte. Ela precisa de táxi pra chegar à Volta Redonda e, de lá, vir pro Rio e eu buscar ela (sic) na rodoviária. Nem eu, nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar, estou deixando o Pix dela”, completou.

Após a publicação, não demorou para que usuários passassem a criticar a atriz Mia Goth, conhecida internacionalmente por filmes como Pearl e neta de Maria Gladys, por não ajudar a família diante da situação.

“E a neta dela que é atriz em Hollywood?”, escreveu uma pessoa. “Se a neta tem condições, porque não manda o dinheiro pra trazer a avó de volta pro Rio de janeiro. Precisa vir a público, pra pedir isso?”, disse outra. “E a neta dela falando q ama ela 😂 nem sabe aonde a avó tá”, comentou uma terceira.

