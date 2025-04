Tony Bellotto passa por cirurgia contra câncer no pâncreas e equipe atualiza estado de saúde Músico revelou descoberta de tumor nas redes sociais no início de março Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/04/2025 - 14h08 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h11 ) twitter

Tony Bellotto passou por cirurgia para retirada de tumor Reprodução/Instagram/tonybellottooficial

O músico Tony Bellotto, de 64 anos, guitarrista e vocalista da banda Titãs, passou por uma cirurgia para remover um tumor no pâncreas. O procedimento foi bem-sucedido e ocorreu cerca de um mês após o artista anunciar a descoberta de um câncer na região.

A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (10), pelo perfil oficial do Titãs no Instagram. “Nosso querido Tony Bellotto fez a cirurgia. O procedimento foi bem-sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação. Estamos muito felizes e agradecemos o carinho e o apoio de todos”, diz o comunicado nos stories.

Em uma nota oficial, compartilhada no início de março, o marido de Malu Mader anunciou que faria uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde. Na ocasião, ele revelou o diagnóstico e gravou um vídeo para tranquilizar os fãs.

“Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado”, afirmou. “ [...] Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais.”

No vídeo, o guitarrista também agradeceu aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho, e pediu para que os fãs não sofressem. “Sem drama”, reforçou.

Veja o vídeo de Tony Bellotto:

