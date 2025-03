Titãs faz homenagem a Tony Bellotto após afastamento do guitarrista para tratar câncer

Em show recente, Titãs fez uma homenagem a Tony Bellotto após o anúncio do afastamento do guitarrista. O marido de Malu Mader explicou que ficará um tempo longe dos palcos para fazer cirurgia e tratar um tumor no pâncreas. "Não é o primeiro integrante a fazer isso, o Branco Mello também teve câncer na laringe", relembrou Fabíola Reipert. Na apresentação, os músicos do grupo citaram Tony e disse que vão sentir saudades dele. Fique por dentro!