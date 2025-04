Suzy Rêgo revela que diminuiu manequim de 48 para 38; veja o antes e o depois Atriz iniciou uma reeducação alimentar, combinada com treinos diários Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/04/2025 - 12h51 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suzy Rêgo reduziu o manequim de 48 para 38 Reprodução/Instagram

A atriz Suzy Rêgo, de 58 anos, celebrou sua rotina de dieta e exercícios, que resultou em uma transformação tanto física quanto mental.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista revelou que, há um ano, passou por uma mudança significativa em sua vida. Durante exames de rotina como doadora de sangue na Fundação Pró-Sangue, em São Paulo, ela percebeu que alguns resultados estavam desregulados.

“Algumas taxas apareceram desequilibradas e, por recomendação do meu médico integrativo, Enrique Lora, iniciei uma reeducação alimentar. Optei pela alimentação cetogênica, aliada a treinos diários. Há um ano, sigo novos hábitos, que melhoraram muito minha saúde de forma geral”, relatou.

Apesar de o motivo da mudança de hábitos da atriz não ter sido estético, a diferença entre o antes e o depois é visível. No entanto, Suzy Rêgo ressalta que seus parâmetros não estão relacionados ao peso na balança.

‌



“Nem costumo me pesar. Para mim, os exames são os indicadores mais importantes. Em 180 dias, passei do manequim 48 para o 38, apenas consumindo comida de verdade: alimentos frescos, naturais, coloridos, saborosos e sem restrição de quantidade”, afirmou.

Segundo a atriz, ela percebeu uma enorme melhoria em todas as áreas de sua vida após a transformação.

‌



“Minha performance física está melhor, tenho mais disposição para o trabalho, um sono de qualidade, memória mais apurada e ótimo humor. Meu desempenho nos treinos, nas atividades profissionais e na vida social alcançou outro nível”, comentou. “De forma geral, estou muito mais forte, ativa, animada e me sentindo poderosa. Um verdadeiro colosso, e sem modéstia”, finalizou, em tom de brincadeira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.