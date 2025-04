Maria Gladys nega ter recebido ajuda da neta Mia Goth para ir a Londres: ‘Ela não mandou nada’ Atriz está enfrentando dificuldades financeiras no Brasil Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/04/2025 - 15h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 15h25 ) twitter

Maria Gladys desmentiu que recebeu ajuda de Mia Goth Reprodução/Facebook/Maria Thereza Mello Maron; Divulgação

Uma notícia envolvendo a atriz Maria Gladys, de 85 anos, viralizou nos últimos dias após a divulgação de que sua neta, a atriz de Hollywood Mia Goth, teria oferecido ajuda financeira a ela, incluindo uma passagem aérea para Londres.

A informação era de que Mia estaria disposta a levar a avó para morar com sua mãe, Rachel, e, assim, oferecer melhores condições de vida à veterana, que estaria enfrentando dificuldades financeiras no Brasil.

No entanto, a própria Maria Gladys desmentiu a informação e afirmou desconhecer qualquer tipo de ajuda vinda da neta. “Ela não me ligou, não mandou nada. Eu não estou sabendo de ajuda nenhuma e, sinceramente, nem quero saber dessas fofocas”, declarou a atriz.

A história ganhou força depois que Maria Thereza, outra filha de Maria Gladys, fez um apelo público, alegando que a mãe estaria desaparecida e vivendo em situação de rua em uma cidade de Minas Gerais. Ela ainda afirmou que precisava de ajuda para comprar a passagem e trazer a veterana de volta ao Rio de Janeiro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.