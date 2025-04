Luísa Sonza é criticada por arremessar a tia no chão durante gincana Cantora levou dança das cadeiras a sério demais e chegou a segurar a tia pelos cabelos para tentar vencer Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 21/04/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luísa Sonza jogou a tia no chão durante gincana Reprodução/Instagram/@luisasonza

A cantora Luísa Sonza, de 26 anos, se tornou alvo de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece jogando a tia, Karla Gerloff, no chão durante uma gincana.

Tudo começou quando a família Sonza decidiu brincar de dança das cadeiras, uma atividade em que os participantes precisam se sentar rapidamente assim que a música para. A artista, no entanto, levou a brincadeira a sério demais e chegou a segurar a tia pelos cabelos para tentar vencer.

Mesmo assim, Luísa perdeu a disputa pela cadeira, o que a levou a abraçar Karla e arremessá-la no chão para conseguir se sentar primeiro.

O vídeo da brincadeira foi postado pela cantora nos stories do Instagram, ao som da música A Grande Família, de Dudu Nobre. Karla Gerloff também compartilhou a publicação e brincou sobre a vitória: “Dança da cadeira! No final, eu venci mesmo.”

‌



Apesar do clima de diversão, a artista foi criticada pela atitude. “Ela é muito louca”, escreveu uma pessoa. “Isso tudo por causa de uma brincadeira?”, questionou outra.

Após a repercussão negativa, a tia de Luísa saiu em defesa da sobrinha e respondeu a um comentário sobre o episódio. “No contexto ao vivo foi divertido. Sou dinda dela e já fizemos várias coisas juntas, mas entendo sua visão e sou totalmente contra qualquer ação de violência, o que não foi o caso.”

‌



Até o momento, Luísa Sonza não se pronunciou sobre as críticas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.