UFRJ desmente Gracyanne Barbosa e nega que musa fitness tenha diploma de Direito

Bomba da Fabíola Reipert! Pelo visto, Gracyanne Barbosa não é formada em Direito coisa nenhuma. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) colocou um cartaz na secretaria da faculdade para negar a informação de que a musa fitness cursou uma graduação lá. Até o momento, a ex de Belo dizia sempre em entrevistas que passou em primeiro lugar no vestibular e teria concluído o ensino superior em 2006.



