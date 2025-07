Gabriela Duarte revelou que deu um tapa em um homem após sofrer assédio em um bar no Rio de Janeiro. O homem, visivelmente embriagado, passou a mão no bumbum da atriz. "Ele ficou olhando [para mim] e rindo", relembrou Gabriela. Veja!



