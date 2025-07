Eterna 'Tiazinha', Suzana Alves anuncia fim do casamento de 15 anos com ex-tenista

**A Ênterna Tiazinha** anunciou sua separação do ex-tenista Flávio Sareta após 15 anos de casamento, conforme comunicado em suas redes sociais. "Por respeito à nossa história e principalmente por respeito a mim, decidi tornar pública essa informação de forma transparente, mas sem abrir espaço para julgamentos e especulações", revelou. Ela também mencionou que está passando por um momento delicado e que tem um filho de 9 anos com ele. Flávio Sareta ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!