Gisele Bündchen publica foto do filho mais novo pela primeira vez Modelo compartilhou reflexão de Dia das Mães e divulgou registro inédito do caçula Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/05/2025 - 13h18 (Atualizado em 12/05/2025 - 13h32 ) twitter

Gisele Bündchen compartilhou foto do terceiro filho pela primeira vez Reprodução/Instagram/@gisele

A modelo Gisele Bündchen compartilhou nas redes sociais, no último domingo (11), a primeira foto de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente, nascido nos últimos meses. A imagem fez parte de um carrossel em homenagem ao Dia das Mães, no qual a artista também publicou registros ao lado da mãe, Vânia Nonnenmacher, e dos filhos mais velhos, Vivian e Benjamin.

Na legenda, ela refletiu sobre a maternidade e os últimos meses de sua vida. “Tenho estado silenciosa por aqui, mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença”, escreveu.

Gisele também falou sobre a saudade da mãe, que morreu em 2024. “Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias.”

Por fim, a modelo deixou uma mensagem especial para todas as mães: “A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Enviando muito amor para vocês!”, concluiu.

