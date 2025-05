Angélica faz reflexão sobre maternidade após polêmica envolvendo ex-namorada do filho Apresentadora afirmou saber bem os desafios de ser mãe de três, poucos dias após se pronunciar publicamente por causa da ex-nora Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/05/2025 - 10h59 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h11 ) twitter

Angélica compartilhou reflexão sobre maternidade dias após polêmica com ex-nora Reprodução/Instagram/@angelicaksy

A apresentadora Angélica compartilhou nas redes sociais, no último domingo (10), um texto em homenagem ao Dia das Mães. Na publicação, ela celebrou a própria mãe, Angelina Ksyvicks, e também refletiu sobre a criação dos três filhos: Joaquim, Benício e Eva.

“Dia das Mães é sempre um dia cheio de emoção. Tenho o privilégio de ter minha mãe aqui comigo, com sua força, sua doçura e aquele amor que acolhe tudo. E também de ver minha irmã, que é uma mãe linda, presente, que cuida com tanto amor. É bonito demais de ver”, começou a artista.

Angélica, então, falou sobre a experiência da maternidade: “Sou mãe de três e sei bem dos desafios do dia a dia. Ser mãe é aprender todo dia. É rir, chorar, duvidar, insistir. É se doar sem medida. Dia das Mães! Dia do amor incondicional. E, por aqui, dia da gratidão também”, continuou.

O trecho chamou atenção nas redes sociais após a polêmica da última semana envolvendo o filho do meio da apresentadora, Benício, e a ex-namorada dele, Duda Guerra. A adolescente se envolveu em uma briga com outra influenciadora por ciúmes do então namorado, e Angélica precisou se pronunciar publicamente sobre o assunto.

A situação ganhou novos desdobramentos quando o perfil da artista curtiu um comentário que chamava a ex-nora de “barraqueira” e afirmava que ela buscava “fama a todo custo”. Horas depois, Angélica se manifestou, explicando que, ao tentar moderar os comentários nas redes sociais, houve um “pequeno descuido”, o que ampliou o “mal-entendido”.

Após a repercussão e a exposição do caso nas redes sociais, Benício e Duda terminaram o relacionamento.

