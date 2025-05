Azedou! Filho de Angélica termina namoro após confusão entre influenciadoras e carta aberta da mãe

Não teve jeito, azedou de vez! Chegou ao fim o namoro de Benício, filho de Angélica e Luciano Huck, com a influenciadora Duda Guerra. Os fãs notaram que algo tinha acontecido quando ela apagou todas as fotos ao lado do ex-amado. Lembrando que tudo começou quando Duda ficou com ciúme de Benício ter recebido uma solicitação para seguir de outra influenciadora e expôs a situação na internet. A polêmica tomou outras proporções, e até Angélica resolveu se pronunciar em uma carta aberta publicada nas redes sociais. Relembre a história!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!