Entenda a treta entre influenciadoras adolescentes que teria acabado com namoro de filho de Angélica e Huck Briga entre Antonela Braga, Duda Guerra, Júlia Pimentel e Liz Macedo movimentou as redes sociais na última semana Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/05/2025 - 13h29 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h50 )

Briga entre influenciadoras adolescentes teria causado término de Benício Huck e Duda Guerra Reprodução/TikTok; Reprodução/Instagram

Na última semana, a internet só tem falado de um assunto: a briga entre as influenciadoras adolescentes Antonela Braga, Duda Guerra, Júlia Pimentel e Liz Macedo.

A polêmica teve início após a participação de Liz no podcast Podcats, alguns dias antes de as quatro meninas viajarem juntas para Gramado, no Rio Grande do Sul.

Em entrevista a Camila Loures e Mari Menezes, a influenciadora contou que a única briga séria que teve com o namorado foi motivada por ciúmes dele em relação a outra menina do meio. Nas redes sociais, diversos usuários passaram a acreditar que se tratava de Antonela, que então começou a sofrer ataques.

Alguns dias depois do episódio ir ao ar, Liz publicou um vídeo no TikTok para pedir que as pessoas parassem de atacar a influenciadora, afirmando não ser ela a pessoa de quem falou.

‌



A viagem para Gramado

Na semana seguinte, Antonela Braga, Duda Guerra, Júlia Pimentel, Liz Macedo e outros influenciadores viajaram a trabalho para Gramado.

‌



No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores foi a ausência de Antonela nos vídeos publicados pelas outras meninas. Rapidamente, começaram a surgir especulações de que ela estaria sendo excluída por Liz, Júlia e Duda.

A teoria ganhou força após, na noite da última segunda-feira (5), Antonela publicar um vídeo anunciado que estava voltando para o Rio de Janeiro. “Que viagem caótica. Encarar e seguir em frente. Acho que às vezes essas coisas acontecem para testar a gente e ver se a gente é forte”, disse Antonela.

‌



Os pronunciamentos

Após a publicação do vídeo de Antonela, Júlia Pimentel e Liz Macedo se pronunciaram e apresentaram suas versões sobre o ocorrido.

A primeira foi Júlia, que afirmou que Antonela teria “dado em cima” do seu namorado.

Antonela rebateu as acusações e negou ter se aproximado do namorado da influenciadora. Além disso, confirmou que realmente foi excluída durante a viagem.

Liz Macedo também se pronunciou sobre o episódio e afirmou que Antonela escolheu se isolar.

Qual é o envolvimento de Duda Guerra na briga?

A influenciadora Duda Guerra, nora dos apresentadores Angélica e Luciano Huck teria se desentendido com Antonela após ela pedir para seguir o seu namorado, Benício Huck, no “dix” — um perfil secundário no Instagram, restrito a amigos.

A situação piorou quando, em meio à polêmica, Angélica curtiu um comentário que chamava a nora de “barraqueira” e afirmava que ela estava buscando “fama a todo custo”.

Horas depois, a apresentadora se pronunciou sobre o assunto e explicou que, ao tentar moderar os comentários nas redes sociais, houve um “pequeno descuido” que acabou ampliando “o mal-entendido”.

Os rumores do término do namoro entre Duda Guerra e Benício Huck

Após toda a confusão, na última quinta-feira (8), Benício Huck apagou a foto que tinha com Duda Guerra em sua conta principal do Instagram, e a influenciadora apareceu sem aliança em um vídeo publicado nos stories.

Fontes do Portal LeoDias confirmaram que o casal não está mais junto e que a decisão pelo rompimento teria partido de Benício, que não gostou da repercussão da briga nas redes sociais.

Já nesta sexta-feira (9), Duda arquivou todas as fotos com o então namorado e deixou de seguir não apenas Benício, mas também Angélica e Luciano Huck.

