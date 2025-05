Juliette fratura o nariz após bater rosto em porta: ‘Já chorei que só’ Cantora desabafou nas redes sociais e mostrou o inchaço nos lábios e no nariz Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/05/2025 - 10h06 (Atualizado em 09/05/2025 - 10h18 ) twitter

Juliette fraturou o nariz após bater o rosto em porta de vidro Reprodução/Instagram/@juliette

A cantora Juliette Freire, de 35 anos, revelou nas redes sociais, na noite da última quinta-feira (8), que sofreu um acidente doméstico ao bater o rosto em uma porta de vidro em sua casa.

“Acabei de bater a boca e o nariz na janela. Já chorei demais. Não sei se quebrou, mas está meio torto”, desabafou nos stories do Instagram, mostrando os lábios e o nariz inchados.

Juliette procurou a emergência de um hospital, onde tirou uma radiografia e descobriu que sofreu uma microfratura no nariz, sem gravidade. “Uma pequena fraturinha aqui na parede direita. Não existe um desvio de grande porte”, explicou o médico que a atendeu, em um vídeo publicado por ela.

Segundo o especialista, a princípio, a cantora fará um tratamento conservador. “Só contando com gelo e evitando o inchaço que já está gerando aqui em volta”, finalizou.

Apesar do susto, Juliette ironizou o ocorrido e divertiu os fãs: “Que coisa maravilhosa”, debochou.

