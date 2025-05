Gracyanne força a barra com bebê reborn e mostra desespero para aparecer e se manter na mídia Musa fitness ‘adotou’ boneco hiper-realista e compartilhou vídeo em que estaria dando mamadeira para ele Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h11 ) twitter

Gracyanne Barbosa está forçando a barra com bebê reborn nas redes sociais Reprodução/Instagram; Montagem/R7

A musa fitness Gracyanne Barbosa causou polêmica nas redes sociais ao revelar que virou mãe de um bebê reborn — aqueles bonecos hiper-realistas que imitam recém-nascidos. A famosa chegou até a fazer uma declaração carinhosa para o novo “membro da família”, que ganhou o nome de Benício.

“Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, Bê!”, escreveu ela no Instagram.

Com os bebês reborn em alta, parece que Benício trouxe mais do que felicidade para Gracyanne… trouxe também visibilidade na mídia! 🐍

Nos últimos tempos, a ex-participante de reality show vinha sendo notícia apenas por causa do ex-marido, o cantor Belo. Agora, ao que tudo indica, a musa fitness parece estar com pressa para ter uma pauta própria e está forçando a barra com o boneco.

‌



Para completar, há quem diga que Benício sequer existe. Na imagem compartilhada por Gracyanne para anunciar a chegada do “filho”, é possível notar uma marca d’água de um software de inteligência artificial.

E a polêmica não parou por aí: em um vídeo em que aparece amamentando o suposto bebê reborn, não dá para ver o rosto do boneco — apenas Gracyanne dando mamadeira para um pano…

‌



A história toda está, no mínimo, estranha. Mas quem somos nós para julgar, né? 👀

