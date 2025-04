Gracyanne Barbosa é alvo de críticas após se declarar para Belo no aniversário do cantor Musa fitness e o artista foram casados por 16 anos e anunciaram a separação em 2024 Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/04/2025 - 14h29 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h30 ) twitter

Gracyanne Barbosa se declarou para Belo no aniversário do cantor Reprodução/Instagram

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi criticada nas redes sociais após fazer uma declaração para o ex-marido, o cantor Belo, na última terça-feira (22), dia em que o músico completou 51 anos.

Ao som da música do artista Razão da Minha Vida, ela escreveu: “Hoje é aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor, foi real, foi intenso, foi verdadeiro. Independente dos caminhos que a vida tomou, desejo a ele um novo ciclo de luz, paz, sabedoria e proteção. Que Deus continue guiando seus passos e afastando tudo aquilo que não é verdadeiro. O tempo pode passar, mas o carinho e a gratidão permanecem”.

Apesar de alguns usuários elogiarem a relação que Belo e Gracyanne têm mesmo após a separação, outros acusaram a musa fitness de desrespeitar a atual namorada do cantor, Rayane Figliuzzi.

“O cara tá namorando, essa mulher não se toca????”, escreveu uma pessoa. “Tua vez já passou, deixa ele ser feliz”, comentou outra. “Não se cansa de passar vergonha 🐍🐍🐍“, disse uma terceira.

Belo e Gracyanne Barbosa foram casados por 16 anos e anunciaram a separação em abril de 2024.

Será que vai dar rolo com a namorada dele? Que saia justa, né?

