Gracyanne Barbosa curte publicação polêmica sobre atual namorada de Belo Rayane Figliuizzi já foi acusada de aplicar golpes em idosos e chegou a ser presa por estelionato Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/04/2025 - 13h42 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h56 )

Gracyanne Barbosa curtiu postagem polêmica sobre namorada de Belo Reprodução/Instagram/@graoficial/@rayfigliuzzi

Após o fim do casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa, anunciado em abril de 2024, cantor Belo está namorando a empresária Rayane Figliuzzi.

A musa fitness já afirmou que não ficou nada incomodada com o novo relacionamento do ex-marido, mas isso não parece ser bem verdade...

Gracyanne curtiu uma publicação de uma página de fofocas que falava do passado polêmico de Rayane. A empresária já foi acusada de aplicar golpes em idosos e chegou a ser presa por estelionato e por fazer parte de uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito.

A confusão não para por aí... Na última terça-feira (22), a musa fitness foi alvo de críticas nas redes sociais após fazer uma declaração carinhosa para o ex-marido, que completou 51 anos no mesmo dia.

‌



Ela escreveu: “Hoje é aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor, foi real, foi intenso, foi verdadeiro. Independente dos caminhos que a vida tomou, desejo a ele um novo ciclo de luz, paz, sabedoria e proteção. Que Deus continue guiando seus passos e afastando tudo aquilo que não é verdadeiro. O tempo pode passar, mas o carinho e a gratidão permanecem”.

Xiii...

