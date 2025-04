Saiba o motivo de Mel Maia ter feito botox no rosto aos 20 anos Atriz revelou nas redes sociais o que a levou a realizar o procedimento estético Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/04/2025 - 10h56 (Atualizado em 25/04/2025 - 11h10 ) twitter

Mel Maia revelou motivo de ter feito botox Reprodução/Instagram/@melissamelmaia

A atriz Mel Maia, de 20 anos, usou as redes sociais, na última quinta-feira (24), para falar sobre a decisão de aplicar botox facial e explicar os motivos que a levaram a realizar o procedimento.

“Eu faço botox preventivo na testa e um pouquinho aqui [bigode chinês]. Nada demais, porque eu não tenho muita ruga. Na testa, eu tenho bastante, porque treino, faço muita expressão e minha testa fica bem enrugada”, revelou a artista.

Mel Maia também comentou os cuidados que toma em relação à estética por conta da profissão, e explicou que só realiza o procedimento durante pausas entre os trabalhos artísticos.

“Eu não posso aplicar botox um mês antes de começar a gravar, porque fico sem expressão. Faço em períodos em que não estou trabalhando, porque aí posso ficar em paz. Em períodos de gravação, não dá. Imagina uma atriz sem expressão?”, afirmou.

A artista ainda falou sobre um procedimento recente nos lábios. “Minha boca está um pouco torta porque apliquei [uma substância] para reduzir o ácido hialurônico que tem na minha boca. Então, ela está um pouco inchada por causa disso”, explicou.

