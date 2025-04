Saiba as exigências da festa de 30 anos de Ludmilla Cantora exigiu apenas looks brancos e zero celulares na comemoração Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/04/2025 - 14h33 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ludmilla Reprodução/Instagram

A cantora Ludmilla completa 30 anos nesta quinta-feira (24) e decidiu comemorar a data de uma maneira diferente...

A festa será restrita a amigos próximos, familiares e nomes da música que a acompanham desde o início da carreira. O evento acontecerá em um espaço de festas na Ilha de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, a partir das 15h.

Além de se apresentar para os convidados, a cantora chamou o sambista Feyjão e a banda dele para agitar a pista de dança.

O tema da celebração é “White Party” (“Festa do Branco”, em tradução livre), e a aniversariante deixou claro no convite que todos os convidados devem vestir roupas brancas.

‌



Outra regra da festa intimista é a proibição do uso de celulares. A decisão foi tomada em razão do desejo de Ludmilla de aproveitar o momento com liberdade — sem flashes, postagens em redes sociais ou olhares do público.

Além disso, a cantora fez questão de bancar todo o evento, sem permutas ou apoio de marcas.

‌



As informações são do jornal EXTRA.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.