Simone Mendes faz ensaio fotográfico com vestido que ganhou de fã após dizer que a peça era feia

Simone Mendes fez ensaio fotográfico com vestido dado por fã Reprodução/Instagram/@simonemendes

A cantora Simone Mendes se envolveu em uma polêmica após ganhar um vestido de uma fã, usá-lo no palco e afirmar que a peça era feia. A reação da artista gerou grande repercussão, e ela acabou sendo criticada nas redes sociais.

A fã, identificada como Daniela, levou o vestido com muito carinho, direto da loja dela.

A história, no entanto, teve uma reviravolta: Simone apareceu usando o mesmo vestido em um ensaio fotográfico. A cantora publicou as fotos, marcou a loja da fã e ainda escreveu um textão.

Veja a publicação de Simone na íntegra:

