Simone Mendes compra chuteira de R$ 1,7 mil para o filho após voto dos fãs na internet

A cantora Simone Mendes pagou R$ 1,7 mil por uma chuteira para o filho Henry após o marido, Kaká Diniz, fazer uma enquete nas redes sociais para o público escolher entre os modelos. É claro que os fãs votaram na opção mais cara! Enquanto Henry ficou feliz da vida, Simone fechou a cara e não gostou nada do tamanho do gasto. "Amo vocês", agradeceu o menino em vídeo.



