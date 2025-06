Anitta reaparece com 'novo rosto' e é comparada com Juliette; veja o resultado

Anitta ficou afastada das redes sociais por mais de um mês devido a uma infecção bacteriana severa. Agora, ela ressurgiu com um novo rosto e surpreendeu o público. A aparência gerou comparações até com Juliette. Lembrando que a assessoria de Anitta confirmou que a cantora passou por procedimentos estéticos nos Estados Unidos, mas negou que o sumiço estivesse relacionado a complicações cirúrgicas.



