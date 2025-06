Filho de Bruno, da dupla com Marrone, recebe críticas após abrir o show do pai

Eita! Enzo Rabelo, de 17 anos, abriu o show do pai, o Bruno, da dupla com Marrone, mas recebeu críticas nas redes sociais. "Quem descobriu esse talento pode cobrir de novo", comentou um internauta. Teve até gente que comparou o jovem ao próprio Marrone. Veja!



