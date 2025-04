Mateus, dupla sertaneja de Jorge, passa por cirurgia de emergência Cantor teve o joelho operado em fevereiro de 2024 e se submeteu, com urgência, a um novo procedimento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/04/2025 - 09h43 (Atualizado em 25/04/2025 - 10h06 ) twitter

Mateus, da dupla com Jorge, passou por cirurgia de emergência Reprodução/Instagram/@mateus

O cantor Mateus, da dupla Jorge & Mateus, foi submetido a uma cirurgia de emergência na última quinta-feira (24). A informação foi confirmada por meio de um comunicado publicado pelo perfil da dupla sertaneja.

Segundo a nota, o artista, que teve o joelho operado em fevereiro de 2024, precisou passar, com urgência e sob orientação médica, por um novo procedimento.

Em razão disso, Mateus não participou do último show da turnê de 20 anos da dupla, que ocorreu na quinta-feira, em Santarém (PA), e também não estará nos próximos dois: em Belém (PA), nesta sexta-feira (25), e em Manaus (AM), no próximo sábado (26).

As apresentações, no entanto, foram mantidas “em respeito ao público”, conforme o comunicado, e serão realizadas apenas por Jorge.

Veja a nota publicada pelo perfil da dupla Jorge & Mateus na íntegra:

