Ex-participante de reality show de música infantil morre aos 17 anos Karen Silva sofreu um AVC hemorrágico e estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/04/2025 - 11h58 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h07 )

Karen Silva morreu aos 17 anos em decorrência de um AVC hemorrágico Reprodução/Instagram/@eukarensilvaoficial

A cantora Karen Silva, ex-participante de um famoso reality show de música infantil, morreu aos 17 anos, nesta quinta-feira (24), por volta das 5h, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ela estava internada havia alguns dias no Hospital São João Batista.

Segundo a assessoria da adolescente, a causa da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, que ocorre quando há sangramento dentro do cérebro, geralmente devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. Não foi informado se ela tinha alguma condição de saúde prévia que pudesse ter agravado o quadro.

Há alguns dias, a equipe de Karen já havia divulgado uma nota informando que ela “enfrentava um problema de saúde” e estava “sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe”. Não foram dados, no entanto, detalhes sobre o que ela tinha.

A assessoria da cantora publicou uma nota de pesar nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. Leia na íntegra:

‌



“Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo.

Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada.

‌



Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus pais, Manoella e Fernando, com amigos, familiares e fãs. Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar."

