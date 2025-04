Jeremy Renner relembra acidente que quase o matou: ‘Vi meu olho esquerdo com o direito’ Ator foi esmagado por máquina de remover neve em 2023 e quebrou mais de 30 ossos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/04/2025 - 10h56 (Atualizado em 24/04/2025 - 11h34 ) twitter

Jeremy Renner falou sobre acidente que quase o matou em 2023 Divulgação

O ator Jeremy Renner, de 54 anos, afirmou que se recusa a ser assombrado pelo passado. Intérprete do Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, ele sofreu um grave acidente com uma máquina de remover neve de mais de 6 toneladas que quase o matou em 1° de janeiro de 2023.

Em seu novo livro de memórias, My Next Breath (Minha Próxima Respiração, em tradução livre), o artista revela detalhes do incidente e do processo de recuperação.

“Escrever sobre isso foi muito catártico emocionalmente, ter que repassar tudo palavra por palavra. Eu não falo sobre isso. Faz parte da minha vida todos os dias, e é sempre um lembrete maravilhoso da força do espírito humano e de quão frágil o corpo é e quão incrível ele é na recuperação”, disse ele à revista People.

Na obra, Jeremy fala sobre os ferimentos gravíssimos que sofreu, incluindo os 35 ossos quebrados em seu corpo. “Vi meu olho esquerdo com o direito”, relatou ele, ao relembrar o momento em que foi atingido e teve a cabeça esmagada contra o chão.

‌



“Não sou assombrado pelo incidente — pelo menos não com frequência — nem pelas imagens ou pelos sons. Mas me lembro da minha nova realidade, e ela é maravilhosamente positiva. Eu não morri”, afirmou.

No momento do acidente, Jeremy tentava evitar que o trator de remover neve atingisse o sobrinho Alex, de 27 anos na época, e acabou sendo puxado para debaixo do veículo ao tentar acionar o freio de emergência.

‌



Segundo o ator, embora o sobrinho esteja bem, o trauma daquela manhã tem sido desafiador para todos. “Se eu melhorar, ele vai melhorar. Coloquei imagens na cabeça daquele garoto que ele não consegue esquecer, então farei tudo o que puder para melhorar. Então, eu o curo, e ele me cura. É uma coisa linda”, disse.

Jeremy também destacou a importância de sua filha, Ava, agora com 12 anos, para sua recuperação. “Minha filha estava assustada e se sentia muito impotente, então eu dei tarefas para ela fazer. [Falava] ‘Você tem que ser meus braços e minhas pernas. Você tem que ajudar o papai agora. Você tem que fazer isso e aquilo, mas eu prometo que se você esperar por mim, eu vou melhorar’”, contou

‌



O livro de memórias My Next Breath tem lançamento previsto para o dia 29 de abril nos Estados Unidos.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.