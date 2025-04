Leonardo entra na Justiça contra gravadora; saiba o motivo Cantor assinou contrato no passado, no qual cedeu os direitos para a exploração das canções apenas em CDs, fitas cassete e vinis Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/04/2025 - 13h34 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h41 ) twitter

Leonardo entrou na Justiça contra gravadora famosa Reprodução/Instagram/@leonardo

O cantor Leonardo, de 61 anos, entrou com uma ação na Justiça contra uma famosa gravadora. O artista alega que as músicas dele estão sendo usadas sem autorização em plataformas de streaming e que não recebeu nenhum pagamento por isso.

A disputa tem como base um contrato assinado pelo músico no passado, no qual ele cedeu à gravadora os direitos de explorar as gravações musicais apenas em CDs, fitas cassete e vinis, modalidades disponíveis à época.

Os advogados do cantor pedem o sigilo dos documentos e que a Sony retire as músicas da internet. Além disso, eles solicitam o pagamento de uma indenização por danos morais a Leonardo.

