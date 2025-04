Empresa famosa que organiza cruzeiro de Leonardo leva multa milionária após casos de assédio

A empresa responsável pelo cruzeiro do cantor Leonardo, o Navio Cabaré, foi multada em R$ 250 mil por danos morais após denúncias de assédio. Contratadas como modelos, quatro mulheres entre 18 e 21 anos alegam que foram vigiadas e impedidas de fazer ligações durante a viagem. Foi por causa de uma delas, que conseguiu falar com a família e acionar a polícia, que o resgate foi feito em Angra dos Reis (RJ). Agora, a empresa assinou um termo de ajuste de conduta e deve liberar internet para as modelos em retratação, e é o Ministério Público do Trabalho que receberá a multa. Até o momento, Leonardo não se pronunciou sobre o caso.



