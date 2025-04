Jeremy Renner transforma tragédia em força: “Eu não morri” Ator de Os Vingadores revisita acidente quase fatal em livro de memórias e revela como a dor virou motor de superação, amor e conexão... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/04/2025 - 12h47 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h47 ) twitter

Jeremy Renner, aos 54 anos, escolheu olhar para frente — mesmo depois de ter encarado a morte de perto. Conhecido por seu papel como Gavião Arqueiro no universo Marvel, o ator volta aos holofotes com o lançamento de seu livro de memórias My Next Breath, que chega às livrarias americanas em 29 de abril. Nele, Renner abre o coração sobre o acidente que quase custou sua vida em 1º de janeiro de 2023, quando foi atropelado por seu próprio limpa-neve de 6,3 toneladas.

Saiba mais sobre a inspiradora jornada de Renner e como ele transformou sua tragédia em força, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

