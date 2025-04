Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, abre o jogo sobre irmã que trabalha como motorista de aplicativo Atriz desmentiu que relação com Juliana Aragão seja conturbada e afirmou que família não sabia sobre vaquinhas na internet Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 25/04/2025 - 12h07 ) twitter

Lívian Aragão se pronunciou sobre polêmica envolvendo a irmã, que é motorista de app

A atriz Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, se pronunciou sobre as polêmicas envolvendo a irmã mais velha, Juliana Aragão, que trabalha como motorista de aplicativo e, segundo o jornalista Rafael Spaca, seria renegada pela família.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Lívian negou que a relação com a irmã seja conturbada e afirmou que a família não sabia que Juliana havia criado vaquinhas na internet para comprar medicamentos e consertar o ar-condicionado do carro que usa para trabalhar.

“A gente não fazia ideia. Falei ‘como assim?‘. Não entendi nada”, disse.

A filha caçula de Renato Aragão também revelou que a irmã trabalha como motorista de aplicativo porque quer. Segundo ela, Juliana já foi motorista de pets e dirigia para levar a filha à escola.

“Ju morava com a Martha [Rangel, mãe de quatro filhos de Renato] nos Estados Unidos durante muitos anos e trabalhava lá em posto de gasolina porque sempre amou carro e dirigir”, afirmou. “Polemizaram o fato dela ser Uber, o que a gente não vê problema nenhum porque é um emprego legítimo.”

Lívian também comentou a decisão da irmã de morar com o pai e, depois, deixar a casa da família. “Depois de um tempo, foi casada e se divorciou. Teve a Julia, que mora com a gente... ela veio morar com a gente, e ficou por mais de dez anos. No início deste ano, ela resolveu sair de casa porque tem 48 anos e pode escolher onde morar”, explicou.

A atriz ainda falou sobre as profissões dos outros irmãos, reforçando que não vê problema no trabalho de Juliana. “Um é diretor, outro é músico, outro é roteirista, e a Ju agora trabalha com Uber. Cada um fez sua escolha de trabalhar com o que queria”, completou.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

