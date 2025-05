Gracyanne e Belo se reencontram em festa, e namorada do cantor solta o verbo nas redes sociais Rayane Figliuizzi deu uma resposta atravessada após ser questionada sobre o motivo de não ter comparecido ao evento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/05/2025 - 13h59 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h00 ) twitter

Gracyanne Barbosa e Belo se reencontraram em festa Reprodução/Instagram

A musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo se reencontraram na última terça-feira (7), durante a festa de aniversário do apresentador Leo Dias. Os dois foram casados por 16 anos e anunciaram a separação em 2024.

Durante o evento, o artista cantou algumas músicas, e o ex-casal chegou a ficar um tempo junto no palco.

O que chamou a atenção, no entanto, foi a ausência de Rayane Figliuizzi, atual namorada do cantor, na comemoração.

Ao ser questionada nas redes sociais sobre o motivo de não ter comparecido, ela deu uma resposta atravessada:

‌



“Não fui! Hoje eu tive prova na minha faculdade. Além disso, compromissos do Belo são do Belo! Eu não consigo acompanhar ele para viver a vida dele, porque também tenho minha vida”, disparou Rayane.

Xiii... Será que ela ficou incomodada com o reencontro de Belo e Gracyanne?

