Rodrigo Hilbert sofre acidente e passa por cirurgia de emergência Apresentador estava participando de uma competição de mountain bike na África do Sul, quando sofreu uma queda Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 07/05/2025 - 13h16 )

Rodrigo Hilbert sofreu acidente e passou por cirurgia de emergência Reprodução/Instagram/@rodrigohilbert

O apresentador Rodrigo Hilbert, de 45 anos, precisou passar por uma cirurgia de emergência após sofrer um grave acidente durante uma competição de mountain bike na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Ele participava da prova — uma das mais desafiadoras do circuito de montanha — a convite de um programa esportivo, quando caiu e se feriu.

O artista estava realizando o percurso ao lado do amigo Luiz Perrella no momento em que sofreu a queda, no segundo dia da competição, batendo a região do glúteo em uma pedra.

Mesmo após o ocorrido, continuou pedalando por mais algum tempo. No entanto, não resistiu à intensidade das dores na parte posterior da coxa e precisou abandonar a corrida para buscar atendimento médico com urgência.

Rodrigo foi levado ao hospital, onde exames identificaram um abscesso — uma inflamação localizada que forma uma bolsa de pus sob a pele. A condição exigiu um procedimento cirúrgico imediato para evitar o risco de infecção generalizada.

