Gato Preto revela que mandou fazer alianças após reatar com Bia Miranda Influenciadores têm relacionamento marcado por idas e vindas e são pais da recém-nascida Maysha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gato Preto revelou que comprou alianças após reatar com Bia Miranda Reprodução/Instagram/@realgatopreto

O influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, contou nas redes sociais que mandou fazer alianças de compromisso após reatar com a vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda.

Nos stories do Instagram, ele escreveu: “Mandei fazer as aliança, agora vai da certo 💍”

A declaração surpreendeu os seguidores do influenciador e ele foi alvo de críticas. “Não é uma aliança que faz mudar a falta de caráter!”, escreveu uma pessoa. “Coragem a dela 🤡“, disse outra. ”O que adianta aliança, se o principal não existe, respeito e maturidade!“, afirmou uma terceira.

Outro comentário foi em relação às mais de cinco idas e vindas do relacionamento de Gato Preto e Bia Miranda. “Até as alianças chegarem eles terminam 10 vezes”, brincou um usuário.

‌



Gato Preto e Bia Miranda são pais de Maysha, que permanece internada na UTI neonatal após nascer prematuramente no dia 23 de abril.

Será que vem casamento por aí? 👀👰

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.