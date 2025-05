Bad Bunny escolhe visual inusitado para o Met Gala e é comparado a Chico Bento na web 🤠

Bad Bunny escolhe visual inusitado para o Met Gala e √© comparado a Chico Bento na web ūü§† Cantor usou look assinado pela Prada combinado a um chap√©u tradicional do Porto Rico Fab√≠ola Reipert|Fab√≠ola ReipertOpens in new window 06/05/2025 - 13h09 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bad Bunny foi comparado ao personagem Chico Bento por conta do look escolhido para o Met Gala Reprodução/Instagram/badbunnypr

O cantor porto-riquenho Bad Bunny virou meme nas redes sociais ap√≥s apostar em um visual inusitado para o Met Gala 2025, na √ļltima segunda-feira (5).

O artista surgiu com um look assinado pela marca Prada, combinado a um chap√©u tradicional de seu pa√≠s. ‚ÄúMeu amigo Anthony, junto com a equipe da Prada, misturou elementos da marca com o sombreiro de Porto Rico. Eu acho que estou bonito‚ÄĚ, disse durante a live da Vogue.

No entanto, a escolha do chap√©u rendeu compara√ß√Ķes com o personagem Chico Bento, da Turma da M√īnica. F√£s brasileiros se divertiram com a semelhan√ßa e transformaram o momento em piada nas redes sociais.

Uma pessoa escreveu no X (antigo Twitter): ‚ÄúBad Bunny servindo o look Chico Bento hipster no Met Gala.‚ÄĚ Outra brincou: ‚ÄúEle indo com o chap√©u do Chico Bento pro Met pra ver se conquista f√£s aqui.‚ÄĚ J√° uma terceira comentou: ‚ÄúPassando mal com o povo chamando o Bad Bunny de Chico Bento.‚ÄĚ

‚ÄĆ



Ainda na segunda-feira, o cantor anunciou uma turnê mundial e confirmou a data de seu primeiro show no Brasil: ele se apresentará em São Paulo no dia 20 de fevereiro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.