Bad Bunny escolhe metrô dos EUA para fazer show e divulgar nova música

Já imaginou ter um show de graça de Bad Bunny no metrô? Quem teve essa sorte foram os fãs americanos! O cantor porto-riquenho se apresentou de surpresa em Nova York, nos Estados Unidos, e o público ir à loucura, já que uma das músicas de seu novo álbum está entre as mais tocadas nas plataformas de streamings. Jimmy Fallon, dono do maior talkshow do mundo, também participou do show. A turnê para divulgar o novo álbum de Bad Bunny começará em junho em seu país natal, onde fará 21 shows.